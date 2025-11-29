الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025 ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025 ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026 سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق والمنطقة الشرقية، في حين تؤثر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف.
وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب ، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.