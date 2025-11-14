أمطار على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 11 مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الجموم، ورهاط، ومدركة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.