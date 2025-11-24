أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة غدًا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الجمعة القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة.