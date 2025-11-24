أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم ارتفاع أسعار النفط اليوم إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة غدًا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الجمعة القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها
ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة.