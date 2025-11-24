Icon

أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٧ مساءً
أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر
المواطن - فريق التحرير

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة غدًا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الجمعة القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة.

سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة

القبض على شخص لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في الباحة

