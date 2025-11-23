أمطار غزيرة وسيول.. تقلبات جوية بعدة مناطق من الغد حتى الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدّمًا حول حالة جوية متقلبة ستشهدها عدة مناطق في المملكة خلال الأيام المقبلة، متوقعًا أن تبدأ تأثيراتها من يوم الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة.

تفاصيل الحالة

وبحسب ما أوضحه المركز عبر حسابه بمنصة إكس، فإن الحالة ستتسم بهطول أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، قد تتخللها فترات من الأمطار الشديدة على بعض المحافظات، ما يرفع احتمالية جريان السيول في الأودية والشعاب، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه.

ويشير التقرير إلى أن الأمطار ستترافق مع مجموعة من الظواهر الجوية النشطة، أبرزها رياح هابطة قوية قد تتجاوز سرعتها 60 كيلومترًا في الساعة، مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية ويتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض الطرق المفتوحة.

كما يتوقع المركز تساقط حبات البرد في بعض مناطق التأثير، إضافة إلى ارتفاع واضح في الأمواج على السواحل المتأثرة بالحالة البحرية المتزامنة.