أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، تشمل عددًا من المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.