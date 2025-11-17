أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، تشمل عددًا من المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل, الحدود الشمالية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي جازان والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.