Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، تشمل عددًا من المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
هطول أمطار على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

هطول أمطار على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

مشاهد مذهلة لتدفق شلالات كرا غرب الطائف

مشاهد مذهلة لتدفق شلالات كرا غرب الطائف

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل, الحدود الشمالية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي جازان والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشاهد مذهلة لتدفق شلالات كرا غرب الطائف
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة لتدفق شلالات كرا غرب الطائف

السعودية اليوم
شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على أحياء شرق مكة المكرمة
السعودية اليوم

شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على أحياء شرق...

السعودية اليوم
ضبط مواطن بحوزته حطبًا محليًا في حائل
السعودية اليوم

ضبط مواطن بحوزته حطبًا محليًا في حائل

السعودية اليوم
هطول أمطار على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
السعودية اليوم

هطول أمطار على عددٍ من محافظات منطقة...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام
أخبار رئيسية

توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة...

أخبار رئيسية
بدء أعمال السجل العقاري لـ 104 أحياء في حائل
السعودية اليوم

بدء أعمال السجل العقاري لـ 104 أحياء...

السعودية اليوم
تنبيه من أمطار ورياح نشطة على محافظة بحرة
السعودية اليوم

تنبيه من أمطار ورياح نشطة على محافظة...

السعودية اليوم
تنبيه من رياحٌ نشطة على حائل بسرعة 49كم / س
السعودية اليوم

تنبيه من رياحٌ نشطة على حائل بسرعة...

السعودية اليوم