أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء 

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٦ مساءً
أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء 
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

