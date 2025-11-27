Icon

أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥١ صباحاً
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وتكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

