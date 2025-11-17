Icon

أمطار ورياح على القريات وطبرجل حتى الصباح

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ مساءً
أمطار ورياح على القريات وطبرجل حتى الصباح
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الجوف غدًا الثلاثاء، وتوقع المركز في تقريره أن تصاحب الأمطارَ رياح نشطة على بعض محافظات المنطقة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة محافظتي القريات وطبرجل والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

‏وقال المركز عبر منصة إكس إن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الثالثة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء.

