أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة على محافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.