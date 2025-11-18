Icon

أمطار وسيول وصواعق على الباحة حتى المساء

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
أمطار وسيول وصواعق على الباحة حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وبحسب ما ذكر مركز الأرصاد، عبر منصة إكس، تكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

