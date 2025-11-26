Icon

أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، على محافظات الليث، والقنفذة، والكامل، وبحرة (الشعيبة).

وبحسب الأرصاد على منصة إكس، تؤدي الحالة إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

