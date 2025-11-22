“أمن الطرق” يحدد غرامة مخالفة عدد الركاب المحدد بالرخصة

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق أن نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير يُعد مخالفة مرورية، موضحة أن عقوبتها قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 2000 ريال.

الالتزام بالقوانين المرورية

وأوضح، المرور عبر حسابه في منصة إكس، أن الالتزام بعدد الركاب المحدد في رخصة السير يُعد من أساسيات السلامة على الطريق، مشددة على ضرورة التقيد بهذه الأنظمة للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد القوات الخاصة لأمن الطرق، على أهمية التزام قائدي المركبات بالقوانين المرورية وعدم التهاون في تطبيق التعليمات المعتمدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تعزيز السلامة المرورية على الطرق السريعة.