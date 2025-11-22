“أمن الطرق” يحدد غرامة مخالفة عدد الركاب المحدد بالرخصة

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق أن نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير يُعد مخالفة مرورية، موضحة أن عقوبتها قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 2000 ريال.
وأوضح، المرور عبر حسابه في منصة إكس، أن الالتزام بعدد الركاب المحدد في رخصة السير يُعد من أساسيات السلامة على الطريق، مشددة على ضرورة التقيد بهذه الأنظمة للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة الجميع.
وشدد القوات الخاصة لأمن الطرق، على أهمية التزام قائدي المركبات بالقوانين المرورية وعدم التهاون في تطبيق التعليمات المعتمدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تعزيز السلامة المرورية على الطرق السريعة.
لسلامتك .. التزم بعدد الركاب المحدد في رخصة السير.#أمن_الطرق#سلامتك_تهمنا pic.twitter.com/Solu6qozH8
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) November 21, 2025