أمن الطرق يضبط مواطنًا بحيازته 68 كيلوجرامًا من القات بعسير

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة عسير القبض على مواطن عُثر بحوزته على (68) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، كانت مخبأة داخل مركبته، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن مهربي ومروّجي المخدرات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].