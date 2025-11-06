Icon

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فهد بن سعود بن محمد بن مقرن  آل سعود

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٨ مساءً
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فهد بن سعود بن محمد بن مقرن  آل سعود
المواطن - فريق التحرير

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.


وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير هذلول بن سعود بن هذلول بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن مقرن، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بدر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري.
كما أدى الصلاة مع سموه عددٌ من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.

