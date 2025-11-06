أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فهد بن سعود بن محمد بن مقرن  آل سعود

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير هذلول بن سعود بن هذلول بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن مقرن، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بدر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري.
كما أدى الصلاة مع سموه عددٌ من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.