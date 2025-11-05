أمير الرياض يؤدّي صلاة الميت على والدة الأميرة مها بنت محمد آل سعود

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحبة السمو الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.
