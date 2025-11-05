أمير الرياض يؤدّي صلاة الميت على والدة الأميرة مها بنت محمد آل سعود

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحبة السمو الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.