الدفعة السابعة عشرة من حملة الماجستير

أمير الرياض يرعى حفل تخريج 616 طالبًا من جامعة الأمير سلطان

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
أمير الرياض يرعى حفل تخريج 616 طالبًا من جامعة الأمير سلطان
المواطن - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تخريج 540 طالبًا من الدفعة الثانية والعشرين من حملة البكالوريوس، و76 طالبًا من الدفعة السابعة عشرة من حملة الماجستير في جامعة الأمير سلطان لعام 2025، وذلك بمقر الجامعة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر الحفل، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح يماني، وعدد من مسؤولي الجامعة.
وأعرب سمو أمير منطقة الرياض رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، عن سعادته بمشاركة أبنائه طلاب جامعة الأمير سلطان فرحتهم، منوهًا بما لمسه من إنجازات وتنظيم في الجامعة.

وقال: “أنا سعيد أن أكون الليلة في هذه المناسبة التي تجسد العطاءات المبذولة من قبل الجامعة وتأتي ضمن المسيرة التعليمية في هذا الوطن المبارك بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مهنئًا الجامعة ومسؤوليها والخريجين بهذا الإنجاز، سائلًا الله لهم التوفيق في خدمة الدين والملك والوطن.

وبعد السلام الملكي، بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم شهد سموه مسيرة الخريجين من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير.

عقب ذلك ألقى رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، كلمة بهذه المناسبة، نوه فيها بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بالتعليم والبحث والابتكار وتعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة أكاديمية تتناغم وتتفاعل مع طموحات الوطن وتطلعاته المستقبلية من خلال ربط برامج الجامعات برؤية المملكة 2030 الطموحة, مثمنًا لسمو أمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرّج.

وهنأ الخريجين بهذه المناسبة قائلًا: “نشهد بكل فخر واعتزاز تخريج الدفعة الثانية والعشرين من حملة البكالوريوس، والدفعة السابعة عشرة من حملة الماجستير لينضموا إلى زملائهم الذين سبقوهم في ميدان العطاء والعمل للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تحمل الخير العميمَ لوطنِنا المعطاء على جميع الأصعدة والمستويات”.
ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن مسيرة جامعة الأمير سلطان منذ التأسيس.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل قطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.
وفي ختام الحفل تسلّم سمو أمير منطقة الرياض، هدية تذكارية من رئيس الجامعة.

