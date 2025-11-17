Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمير الرياض يعزي الشيخ الشثري في وفاة شقيقه

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤١ مساءً
أمير الرياض يعزي الشيخ الشثري في وفاة شقيقه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته لمعالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ سعد بن ناصر الشثري في وفاة شقيقه عبدالله الشثري -رحمه الله-.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب الشيخ الشثري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.

قد يهمّك أيضاً
غدًا.. أمير الرياض يُدشّن ويضع حجر أساس 181 مشروعًا بيئيًّا ومائيًّا وزراعيًّا

غدًا.. أمير الرياض يُدشّن ويضع حجر أساس 181 مشروعًا بيئيًّا ومائيًّا وزراعيًّا

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فهد بن سعود بن محمد بن مقرن  آل سعود

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فهد بن سعود بن محمد...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد