أمير الرياض يعزي الشيخ الشثري في وفاة شقيقه

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته لمعالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ سعد بن ناصر الشثري في وفاة شقيقه عبدالله الشثري -رحمه الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الشيخ الشثري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.