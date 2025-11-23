أمير الرياض يعزي في وفاة عبدالمحسن العبيكان

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 إيداع الدعم السكني غدًا النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته إلى أبناء عبدالمحسن بن محمد العبيكان في وفاته -رحمه الله-.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب أبناء العبيكان عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.