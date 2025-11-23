Icon

أمير الرياض يعزي في وفاة عبدالمحسن العبيكان

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٠ مساءً
أمير الرياض يعزي في وفاة عبدالمحسن العبيكان
المواطن - فريق التحرير

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته إلى أبناء عبدالمحسن بن محمد العبيكان في وفاته -رحمه الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب أبناء العبيكان عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.

 

