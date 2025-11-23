أمير الرياض يعزي في وفاة عبدالمحسن العبيكان

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته إلى أبناء عبدالمحسن بن محمد العبيكان في وفاته -رحمه الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب أبناء العبيكان عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.