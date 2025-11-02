Icon

أمير الرياض يعزِّي في وفاة والدتي الشيخين الخثلان والشبانات

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢١ مساءً
أمير الرياض يعزِّي في وفاة والدتي الشيخين الخثلان والشبانات
المواطن - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته للأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان في وفاة والدته -رحمها الله-.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأعرب الشيخ الخثلان، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته لمدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات في وفاة والدته -رحمها الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأعرب الشيخ الشبانات، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.

