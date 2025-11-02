Icon

أخبار رئيسية
8 دول في أوبك+ من بينها السعودية تقر خفضًا إضافيًا للإنتاج بـ137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣١ مساءً
8 دول في أوبك+ من بينها السعودية تقر خفضًا إضافيًا للإنتاج بـ137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر
المواطن - واس

عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 2 نوفمبر 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.

وفي ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (137) ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة (1.65) مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في أبريل 2023م، وسيُنفذ هذا التعديل في ديسمبر 2025م.

وبعد شهر ديسمبر، ونظرًا للعوامل الموسمية، قررت الدول الثماني تعليق الزيادات الشهرية في الإنتاج في يناير وفبراير ومارس من عام 2026م، كما هو موضح في الجدول أدناه.

وأكدت الدول الثماني أن كميات الخفض البالغة (1.65) مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.

وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.

كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.

وأكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م، وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 30 نوفمبر 2025م.

