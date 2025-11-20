أوكرانيا: تلقينا مسودة خطة سلام أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أعلنت أوكرانيا، مساء الخميس، أنها تلقت من الولايات المتحدة الأمريكية مسودة خطة لإعادة مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب مع روسيا.
وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان: “إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تلقى مسودة الخطة، وسيناقش النقاط الرئيسة المطلوبة لتحقيق السلام في الأيام المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب”.
وأكد زيلينسكي استعداد بلاده للعمل بشكل بناء مع الجانب الأمريكي، والشركاء في أوروبا وحول العالم إلى حين التوصل إلى السلام.