أوكرانيا: تلقينا مسودة خطة سلام أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
أوكرانيا: تلقينا مسودة خطة سلام أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أوكرانيا، مساء الخميس، أنها تلقت من الولايات المتحدة الأمريكية مسودة خطة لإعادة مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان: “إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تلقى مسودة الخطة، وسيناقش النقاط الرئيسة المطلوبة لتحقيق السلام في الأيام المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب”.

وأكد زيلينسكي استعداد بلاده للعمل بشكل بناء مع الجانب الأمريكي، والشركاء في أوروبا وحول العالم إلى حين التوصل إلى السلام.

