أولى علامات الشتاء تلوح في الأفق.. غدًا يبدأ الغفر ويستمر 13 يومًا

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن النجم الثالث من الوسم، المعروف باسم “الغفر”، يبدأ غدًا ويستمر لمدة 13 يومًا، ويُعد سادس منازل فصل الخريف، مشيرًا إلى أنه مع دخوله تبدأ المظاهر الشتوية بالظهور تدريجيًا.

فترة الغفر

وبيّن الحصيني عبر صفحته الرسمية في منصة “إكس” أن فترة “الغفر” تتميز بانخفاض درجات الحرارة وانتشار أمراض البرد مثل الإنفلونزا والسعال والزكام، موضحًا أن العرب كانت تقول عن دخوله: “إذا طلع الغفر اقشعر السفر، وتربل النضر، وحسن في العين الجمر”، في إشارة إلى بداية برودة الطقس وتحول ملامح الطبيعة استعدادًا للشتاء، كما يُعد “الغفر” أول النجوم اليمانية.

وأضاف أن هذه الفترة تمتاز بأجواء تساعد على إنبات الفقع – إذا شاء الله – في حال هطول الأمطار، كما يستمر فيها ازدياد طول الليل تدريجيًا ويقل شرب الماء لدى الناس، داعيًا إلى الحرص على شرب كميات كافية من الماء رغم قلة الإحساس بالعطش، لما للماء من أهمية كبيرة لصحة الإنسان.

وأشار الحصيني إلى أن “الغفر” يُعد من المواسم المناسبة لزراعة القمح والشعير وبعض أنواع الخضروات في المناطق الوسطى من المملكة، موضحًا أن هذه المرحلة تشهد كذلك بداية هجرة طيور قطا نجد المقطقط، لافتًا إلى أهمية العناية بالزراعة في هذه الفترة من جميع الجوانب وفق نوع النبات المزروع.