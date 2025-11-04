Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار السيارات
حصاد اليوم

أول مصنع لـ السيارات الطائرة في العالم يبدأ الإنتاج التجريبي

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٣ صباحاً
أول مصنع لـ السيارات الطائرة في العالم يبدأ الإنتاج التجريبي
المواطن - واس

بدأت شركة “إكسبنغ إيروهت”، التابعة لشركة “إكسبنغ” الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، يوم الاثنين الإنتاج الضخم التجريبي في أول مصنع ذكي في العالم لتصنيع السيارات الطائرة، ما يمثل علامة فارقة لتقديم منتجات وسائل النقل من الجيل التالي إلى السوق.

ويقع المصنع الذي تبلغ مساحته 120 ألف متر مربع في حي هوانغبو في مدينة قوانغتشو، حاضرة مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، وقد طرح بالفعل أول طائرة كهربائية قابلة للفصل من سيارتها الطائرة المعيارية، “حاملة الطائرات البرية”.

السيارات الطائرة

وتم تصميم المصنع لتكون لديه طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 10 آلاف وحدة طائرة قابلة للفصل، مع طاقة إنتاجية أولية تبلغ 5 آلاف وحدة, ويتمتع المصنع بأكبر طاقة إنتاجية بين المصانع المماثلة، وسيكون قادرًا على تجميع طائرة واحدة كل 30 دقيقة بمجرد تشغيله بكامل طاقته.

وذكرت شركة “إكسبنغ إيروهت” أنها قد حصلت على طلبات لشراء ما يقرب من 5000 سيارة طائرة منذ إطلاق منتجها، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم الرسمي والتسليم في عام 2026.

وتتكون السيارة الطائرة من مركبة أرضية بست عجلات، يشار إليها باسم “السفينة الأم”، وطائرة كهربائية قابلة للانفصال وقادرة على الإقلاع والهبوط العموديين.

وتوفر الطائرة الكهربائية القابلة للانفصال وضعي الطيران الأوتوماتيكي واليدوي, ويتيح الوضع الأوتوماتيكي تخطيط مسار ذكي، بالإضافة إلى الإقلاع والهبوط بلمسة واحدة.

ويبلغ طول السيارة حوالي 5.5 أمتار، ويمكن قيادتها على الطرق العامة برخصة قيادة عادية وركنها في المساحات العادية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد