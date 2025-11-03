Icon

إتاحة تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج 1447 من دول الأقليات الإسلامية عبر منصة نسك حج

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
إتاحة تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج 1447 من دول الأقليات الإسلامية عبر منصة نسك حج
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ – 2026م من دول الأقليات الإسلامية، عبر منصة “نسك حج” الرسمية والمعتمدة، ضمن برنامج الحج المباشر، دون الحاجة للتعامل مع وسطاء خارجيين.

وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس طريقة التسجيل للحجاج وكذلك طريقة التسجيل للمرشدين.

