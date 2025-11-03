إتاحة تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج 1447 من دول الأقليات الإسلامية عبر منصة نسك حج

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ – 2026م من دول الأقليات الإسلامية، عبر منصة “نسك حج” الرسمية والمعتمدة، ضمن برنامج الحج المباشر، دون الحاجة للتعامل مع وسطاء خارجيين.

وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس طريقة التسجيل للحجاج وكذلك طريقة التسجيل للمرشدين.