Icon

أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء Icon طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد Icon الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية Icon مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة Icon تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 Icon الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد Icon أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية Icon سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025 Icon إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا Icon بوتين يوقع وثيقة لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة “إتش بي” الأميركية، المتخصصة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر والطابعات، عن خطة إعادة هيكلة واسعة ستؤدي إلى خفض نحو 10% من قوتها العاملة عالميًا، في إطار توجهها لتعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية.

وبحسب أحدث بيانات الأرباح، تتوقع الشركة خفض عدد موظفيها حول العالم بما يتراوح بين 4000 و6000 موظف خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة أساسية لدعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء.

قد يهمّك أيضاً
الأمن السيبراني يرفع مستوى التحديثات الأمنية لأجهزة HP إلى عالٍ

الأمن السيبراني يرفع مستوى التحديثات الأمنية لأجهزة HP إلى عالٍ

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحول أوسع تشهده كبرى شركات التكنولوجيا، التي تستثمر بشكل متزايد في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع استخدام الأتمتة لتقليل التكاليف. وقد أعلنت شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وأمازون خلال العامين الماضيين عن تقليصات مشابهة في القوى العاملة بهدف إعادة توجيه الموارد نحو مبادرات متقدمة في هذا المجال.

ويرى محللون أن الأدوار الأكثر تأثرًا بالأتمتة تشمل خدمات دعم العملاء، وإدارة المحتوى، وإدخال البيانات، إلى جانب بعض مهام البرمجة.

وتشير “إتش بي” إلى أن استراتيجيتها الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحقيق وفورات سنوية تقارب مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028، فيما تعمل الشركة على إعادة صياغة نموذج أعمالها بما يتماشى مع أنماط الطلب الجديدة في أسواق أجهزة الكمبيوتر والطباعة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة إنريكي لوريس، في تصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “إتش بي” تعتزم رفع أسعار بعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، بالإضافة إلى التعاون مع موردين جدد بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف تقنيات الحوسبة الذكية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد