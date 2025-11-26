إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا

أعلنت شركة “إتش بي” الأميركية، المتخصصة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر والطابعات، عن خطة إعادة هيكلة واسعة ستؤدي إلى خفض نحو 10% من قوتها العاملة عالميًا، في إطار توجهها لتعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية.

وبحسب أحدث بيانات الأرباح، تتوقع الشركة خفض عدد موظفيها حول العالم بما يتراوح بين 4000 و6000 موظف خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة أساسية لدعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحول أوسع تشهده كبرى شركات التكنولوجيا، التي تستثمر بشكل متزايد في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع استخدام الأتمتة لتقليل التكاليف. وقد أعلنت شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وأمازون خلال العامين الماضيين عن تقليصات مشابهة في القوى العاملة بهدف إعادة توجيه الموارد نحو مبادرات متقدمة في هذا المجال.

ويرى محللون أن الأدوار الأكثر تأثرًا بالأتمتة تشمل خدمات دعم العملاء، وإدارة المحتوى، وإدخال البيانات، إلى جانب بعض مهام البرمجة.

وتشير “إتش بي” إلى أن استراتيجيتها الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحقيق وفورات سنوية تقارب مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028، فيما تعمل الشركة على إعادة صياغة نموذج أعمالها بما يتماشى مع أنماط الطلب الجديدة في أسواق أجهزة الكمبيوتر والطباعة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة إنريكي لوريس، في تصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “إتش بي” تعتزم رفع أسعار بعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، بالإضافة إلى التعاون مع موردين جدد بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف تقنيات الحوسبة الذكية.