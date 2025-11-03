إجلاءُ أكثر من 150 ألف شخص في الفلبين مع اقتراب إعصار كالماغي

أجلت السُّلطات الفلبينية أكثرمن (150) ألف شخص اليوم، من مناطق ساحلية يتوقع أن تتأثر بالإعصار كالماغي الذي يقترب من جزر أرخبيل فيساياس، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترًا في الساعة، وفق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وأفاد نائب مدير مكتب الدفاع المدني رافايليتو أليخاندرو أن عمليات الإجلاء جرت لما يصل لـ(156) ألف شخص على سبيل الاحتراز، مضيفًا أنه من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة بعد منتصف الليل بتوقيت الفلبين.