إجلاءُ أكثر من 150 ألف شخص في الفلبين مع اقتراب إعصار كالماغي

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أجلت السُّلطات الفلبينية أكثرمن (150) ألف شخص اليوم، من مناطق ساحلية يتوقع أن تتأثر بالإعصار كالماغي الذي يقترب من جزر أرخبيل فيساياس، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترًا في الساعة، وفق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.
وأفاد نائب مدير مكتب الدفاع المدني رافايليتو أليخاندرو أن عمليات الإجلاء جرت لما يصل لـ(156) ألف شخص على سبيل الاحتراز، مضيفًا أنه من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة بعد منتصف الليل بتوقيت الفلبين.