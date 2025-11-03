Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إجلاءُ أكثر من 150 ألف شخص في الفلبين مع اقتراب إعصار كالماغي

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
إجلاءُ أكثر من 150 ألف شخص في الفلبين مع اقتراب إعصار كالماغي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجلت السُّلطات الفلبينية أكثرمن (150) ألف شخص اليوم، من مناطق ساحلية يتوقع أن تتأثر بالإعصار كالماغي الذي يقترب من جزر أرخبيل فيساياس، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترًا في الساعة، وفق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وأفاد نائب مدير مكتب الدفاع المدني رافايليتو أليخاندرو أن عمليات الإجلاء جرت لما يصل لـ(156) ألف شخص على سبيل الاحتراز، مضيفًا أنه من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة بعد منتصف الليل بتوقيت الفلبين.

قد يهمّك أيضاً
الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما

الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما

الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا

الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما
السعودية اليوم

الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما

السعودية اليوم
الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا
العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة...

العالم