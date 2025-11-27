Icon

إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٥ مساءً
إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بانها وبناء على مارصدته من قيام 6 أشخاص بنشر محتويات معلوماتية ممنهجة بهدف تأجيج الرأي العام، مما يعدّ فعلاً مجرّماً ومعاقباً عليه وفقاً للفقرة (1) من المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

سجن وغرامة

وتنص الفقرة (1) من المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية”.

وبحسب بيان الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، تمت إحالة الأشخاص الستة إلى النيابة العامة، وجرت إيقافهم، واتخاذ إجراءات التحقيق بحقهم من قبل النيابة العامة، وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وطلب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم.

وشدّدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، على أنها لن تتهاون في رصد كل محتوى إعلامي من شأنه المساس بالنظام العام، أو مخالفة الأنظمة الإعلامية، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل مخالف

