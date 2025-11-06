إحباط تهريب 138.475 قرصًا من الإمفيتامين عبر درون في تبوك

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البدع بمنطقة تبوك، اليوم الخميس، تهريب (138,475) فرضا من مادة الإمفيتامين المخدر، باستخدام طائرة دون طيار (الدرون)، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.