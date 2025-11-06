إحباط تهريب 138.475 قرصًا من الإمفيتامين عبر درون في تبوك

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البدع بمنطقة تبوك، اليوم الخميس، تهريب (138,475) فرضا من مادة الإمفيتامين المخدر، باستخدام طائرة دون طيار (الدرون)، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
📹| #حرس_الحدود يحبط تهريب (138,475) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بطائرة دون طيار (درون) في قطاع البدع بمنطقة تبوك.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/OU79reWOVx
— حرس الحدود السعودي (@BG994) November 6, 2025