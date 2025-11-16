Icon

إحباط تهريب 187 ألف قرص مخدر و9,617 قرصًا من الإمفيتامين بعسير

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 187,830 قرضا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و9.617 قرضا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت الدوريات البرية لحرس الحدود إنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

 

