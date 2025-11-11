Icon

إحباط تهريب 19 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٦ مساءً
إحباط تهريب 19 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
المواطن - فريق التحرير

أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان إحباط تهريب (19) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، موضحة أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

