Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٧ مساءً
إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب، بمنطقة عسير، تهريب 22 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
أمن الطرق يضبط مواطنًا بحيازته 68 كيلوجرامًا من القات بعسير

أمن الطرق يضبط مواطنًا بحيازته 68 كيلوجرامًا من القات بعسير

الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 23 كيلو جرامًا من القات المخدر

الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 23 كيلو جرامًا من القات...

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مواطن لتهريبه 108 كيلوجرامات من القات المخدر بجازان
السعودية اليوم

القبض على مواطن لتهريبه 108 كيلوجرامات من...

السعودية اليوم
الإطاحة بـ10 إثيوبيين لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من القات المخدر
السعودية اليوم

الإطاحة بـ10 إثيوبيين لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 130 ألف قرص مخدر في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب أكثر من 130 ألف قرص...

السعودية اليوم
حرس الحدود يضبط 4 مخالفين لممارستهم الصيد بدون تصريح في تبوك
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 4 مخالفين لممارستهم الصيد...

السعودية اليوم
القبض على شخص لترويجه 47 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير
السعودية اليوم

القبض على شخص لترويجه 47 كيلو جرامًا...

السعودية اليوم
القبض على 3 إثيوبيين لتهريبهم 45 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير
السعودية اليوم

القبض على 3 إثيوبيين لتهريبهم 45 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم