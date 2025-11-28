Icon

خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر Icon خطيب المسجد الحرام: تجنبوا أذى الناس باللسان واليد فهما من أقبح الأخلاق Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا Icon ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية Icon توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات Icon الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو Icon ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة Icon وظائف شاغرة في فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
محاولة أخرى لتهريب 3.8 كيلو كوكايين مُخبأة في أمتعة أحد المسافرين

إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٦ مساءً
إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

​تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في منفذي ميناء ضباء ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من إحباط محاولتي تهريب 52,352 حبة من مادة “الإمفيتامين” المُخدر (الكبتاجون)، و3.8 كيلوغرام مادة الكوكايين، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وأمتعة أحد المسافرين القادمين إلى المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب 52,352 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة بداخل ألواح خشبية.

قد يهمّك أيضاً
إحباط محاولة تهريب أكثر من 58 ألف حبة إمفيتامين مخبأة في إرسالية زيت زيتون

إحباط محاولة تهريب أكثر من 58 ألف حبة إمفيتامين مخبأة في إرسالية...

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 33 ألف حبة إمفيتامين و21 كيلو شبو

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 33 ألف حبة إمفيتامين و21 كيلو شبو

وأضاف الحربي أنه في المحاولة الثانية تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من إحباط محاولة تهريب 3.8 كيلوغرام من “االكوكايين” المخدر، عُثر عليها مُخبأة في أمتعة أحد المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وأفاد الحربي أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” أن الهيئة عبر منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد