إحباط محاولة تهريب أكثر من 58 ألف حبة إمفيتامين مخبأة في إرسالية زيت زيتون

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٨ مساءً
إحباط محاولة تهريب أكثر من 58 ألف حبة إمفيتامين مخبأة في إرسالية زيت زيتون
المواطن - فريق التحرير

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 58,721 من مادة “الإمفيتامين” المُخدر (الكبتاجون)، عُثر عليها مخبأة في إحدى الإرساليات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

إرسالية زيت زيتون

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي بأنه وردت عبر المنفذ إرسالية عبارة عن “زيت زيتون” محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من مادة الإمفيتامين” المُخدر.

وأكّد الحربي أن “زاتكا” ماضية عبر منافذها الجمركية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

 

 

