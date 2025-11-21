إحباط محاولة تهريب أكثر من 58 ألف حبة إمفيتامين مخبأة في إرسالية زيت زيتون

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 58,721 من مادة “الإمفيتامين” المُخدر (الكبتاجون)، عُثر عليها مخبأة في إحدى الإرساليات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي بأنه وردت عبر المنفذ إرسالية عبارة عن “زيت زيتون” محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من مادة الإمفيتامين” المُخدر.
وأكّد الحربي أن “زاتكا” ماضية عبر منافذها الجمركية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
#ارقد_وآمن | #زاتكا في منفذ الحديثة تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 58 ألف حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر، ضُبطت مُخبأة في إرسالية "زيت زيتون" وردت إلى المملكة عبر المنفذ.
🔗| https://t.co/qhu3bQnsWw pic.twitter.com/Eo5m084cvO
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) November 21, 2025