Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 33 ألف حبة إمفيتامين و21 كيلو شبو

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٤ مساءً
إحباط محاولتي تهريب أكثر من 33 ألف حبة إمفيتامين و21 كيلو شبو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في منفذي الدّرة والربع الخالي من إحباط محاولتي تهريب 33,548 حبة من مادة “الإمفيتامين” المُخدر (الكبتاجون)، وأكثر من 21 كيلوغرام مادة الميثامفيتامين “الشبو” عُثر عليها مُخبأة في مركبة وشاحنة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك الدّرة من إحباط محاولة تهريب 33,548 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في خزان الوقود الخاص بالمركبة. وأضاف الحربي أنه في المحاولة الثانية تمكّن جمرك الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 21 كيلوغرام من “الشبو” المخدر، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

قد يهمّك أيضاً
القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين و58,173 قرصًا ممنوعًا في عسير

القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين و58,173 قرصًا ممنوعًا في عسير

القبض على مواطنين بالقصيم لترويجهما الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة

القبض على مواطنين بالقصيم لترويجهما الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة

وأكّد المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” أن الهيئة عبر منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​​

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين و58,173 قرصًا ممنوعًا في عسير
السعودية اليوم

القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين و58,173 قرصًا...

السعودية اليوم