إخلاء جوي طبي لثلاثة مواطنين حالتهم حرجة من مصر إلى السعودية

باشرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، إجراءات نقل ثلاثة مواطنين سعوديين – رجل وسيدتان – كانت حالتهم الصحية حرجة، وذلك عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

وبحسب ما ذكرت السفارة عبر منصة إكس، جرى نقل الحالات من مطار القاهرة الدولي، بعد استكمال المتطلبات الطبية والتنظيمية اللازمة، تمهيدًا لبدء رحلة علاجهم في المملكة تحت إشراف الفرق المعنية.

وأكدت السفارة أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لحرصها الدائم على متابعة أوضاع المواطنين وتقديم كل ما يلزمهم من عناية ودعم في الحالات الطارئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرامية إلى ضمان سلامة المواطنين في أي مكان حول العالم، وتسهيل حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة بأعلى جودة وفي أسرع وقت.