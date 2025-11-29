إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي بسبب إثر إنذار بوجود قنبلة ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية الاتحاد يفوز على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين “روضة سكوب” و”أفق” الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا جنوب كردفان الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب 182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025
أعلنت قناة “فرانس إنفو” عن إخلاء المقر الرئيس لهيئة التلفزيون الفرنسي في العاصمة باريس، مساء اليوم السبت 29 نوفمبر، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.
وأوضحت القناة، في بيان لها، أن البرامج توقفت بشكل مفاجئ، عقب إجلاء جميع الموظفين والعاملين من مبنى الهيئة الواقع في الدائرة الخامسة عشرة من العاصمة الفرنسية.
وقال المذيع جان كريستوف غاليازي خلال البث المباشر: «سنضطر إلى إيقاف البث بسبب إنذار بوجود قنبلة»، وذلك بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار داخل المبنى.
وتابعت فرانس إنفو، أن إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي في باريس تم مساء السبت 29 نوفمبر، بعد الساعة 5:30 مساءً بقليل، إثر تلقي بلاغ بوجود تهديد أمني.