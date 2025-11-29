إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي بسبب إثر إنذار بوجود قنبلة

أعلنت قناة “فرانس إنفو” عن إخلاء المقر الرئيس لهيئة التلفزيون الفرنسي في العاصمة باريس، مساء اليوم السبت 29 نوفمبر، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي

وأوضحت القناة، في بيان لها، أن البرامج توقفت بشكل مفاجئ، عقب إجلاء جميع الموظفين والعاملين من مبنى الهيئة الواقع في الدائرة الخامسة عشرة من العاصمة الفرنسية.

وقال المذيع جان كريستوف غاليازي خلال البث المباشر: «سنضطر إلى إيقاف البث بسبب إنذار بوجود قنبلة»، وذلك بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار داخل المبنى.

وتابعت فرانس إنفو، أن إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي في باريس تم مساء السبت 29 نوفمبر، بعد الساعة 5:30 مساءً بقليل، إثر تلقي بلاغ بوجود تهديد أمني.