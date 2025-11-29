Icon

إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي بسبب إثر إنذار بوجود قنبلة Icon ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية Icon الاتحاد يفوز على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك Icon نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين “روضة سكوب” و”أفق” Icon الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا جنوب كردفان Icon الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب Icon 182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه Icon كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة Icon اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة Icon وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي بسبب إثر إنذار بوجود قنبلة

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ مساءً
إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي بسبب إثر إنذار بوجود قنبلة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت قناة “فرانس إنفو” عن إخلاء المقر الرئيس لهيئة التلفزيون الفرنسي في العاصمة باريس، مساء اليوم السبت 29 نوفمبر، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي

وأوضحت القناة، في بيان لها، أن البرامج توقفت بشكل مفاجئ، عقب إجلاء جميع الموظفين والعاملين من مبنى الهيئة الواقع في الدائرة الخامسة عشرة من العاصمة الفرنسية.

وقال المذيع جان كريستوف غاليازي خلال البث المباشر: «سنضطر إلى إيقاف البث بسبب إنذار بوجود قنبلة»، وذلك بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار داخل المبنى.

وتابعت فرانس إنفو، أن إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي في باريس تم مساء السبت 29 نوفمبر، بعد الساعة 5:30 مساءً بقليل، إثر تلقي بلاغ بوجود تهديد أمني.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد