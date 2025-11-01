إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا

أعلنت العديد من الإدارات التعليمية في بعض المناطق بالمملكة، مواعيد الدوام الشتوي، والمقرر تطبيقها بداية من غدا الأحد، 11 جمادى الأول 1447 الموافق 2 نوفمبر 2025.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عبر حسابها في منصة إكس، أن مواعيد الدوام الشتوي، والمقرر تطبيقها غدا الأحد في جميع مدارس البنين والبنات بالمنطقة، وسيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة صباحًا.

بداية الدوام الشتوي

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن العمل بالدوام الشتوي سيستمر حتى 29 شعبان 1447 الموافق 17 فبراير 2026؛ ليبدأ بعده تطبيق توقيت الدوام في شهر رمضان المبارك.

فيما اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة، موضحة أن «الاصطفاف الصباحي سيبدأ في تمام الساعة السابعة صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة و15 دقيقة».

أيضا، اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مواعيد الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة، بدءًا من غدا، موضحة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:15 صباحًا، فيما تنطلق الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمواعيد؛ لضمان انتظام العملية التعليمية، وسلامة الطلاب والطالبات.

موعد الاصطفاف الصباحي

واعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس البنين والبنات بالمنطقة، غدا الأحد 2 نوفمبر 2025، موضحة أن أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:30 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:45 صباحًا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع متغيرات الطقس خلال فصل الشتاء، وبما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.

وأكدت الإدارة استكمال الاستعدادات اللازمة لاستقبال الدوام الشتوي، التي شملت جاهزية المدارس، وتعزيز الإرشادات الصحية والتوعوية، وتنظيم دخول وخروج الطلاب بما يحقق السلامة والانضباط.

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات، بمختلف المراحل الدراسية داخل مدينة مكة المكرمة وخارجها، اعتبارًا من يوم غد الأحد، موضحة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ في تمام الساعة 7:15 صباحًا، وستنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:30 صباحًا»، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة لضمان الانضباط المدرسي والحفاظ على سلامة الطلبة.

وفي منطقة القصيم، أعلنت الإدارة التعليمية في المنطقة، توقيت الدوام الشتوي، ابتداء من يوم غد الأحد، موضحة أن الإصطفاف الصباحي لمدارس البنين الساعة 7.30 صباحا على أن تكون الحصة الأولى 7.45 صباحا، فيما سيكون الإصطفاف لمدارس البنات الساعة 7.15، على أن تكون الحصة الأولى 7.30 صباحا.