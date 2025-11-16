إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان خلال الأسبوع الماضي 43 مهمة إسعافية، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، إضافة لخدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية ومهمات نقل مرضى المدينة, وذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.