إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان خلال الأسبوع الماضي 43 مهمة إسعافية، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، إضافة لخدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية ومهمات نقل مرضى المدينة, وذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.