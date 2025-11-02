Icon

توحيد الجهود لخدمة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة

“إشراق” توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لتعزيز الشراكة المؤسساتية

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٦ مساءً
“إشراق” توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لتعزيز الشراكة المؤسساتية
المواطن - فريق التحرير

وقّعت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه “إشراق” مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لمرصد الصحة السكانية، وذلك على هامش المشاركة في ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض، و بحضور صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعد بن خالد آل سعود، عضو مجلس إدارة الجمعية، ووكيل وزارة الصحة للصحة السكانية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، وعدد من المختصين والمهتمين بمجال الصحة النفسية والسلوكية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية والتكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي في مجالات الصحة العامة والنفسية، وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.


وتركّز المذكرة على تبادل الخبرات والمعارف وتطوير المبادرات والبرامج المشتركة في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، إلى جانب دعم الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالصحة النفسية، ومشاركة البيانات الإحصائية بما يخدم صانعي القرار ويعزز من فاعلية السياسات الصحية.
وأكدت جمعية إشراق أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في مسيرتها نحو بناء شراكات استراتيجية مؤسسية مع الجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين القطاعات، ويسهم في تعزيز الوقاية والاكتشاف المبكر وتقديم الدعم المتخصص للمشخصين وأسرهم.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود وزارة الصحة في دعم المنظمات غير الربحية وتمكينها من المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على دور الشراكات المجتمعية في تحسين جودة الخدمات الصحية والنفسية، وتعزيز مفهوم الصحة الشاملة للجميع.

