إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اللبن الشرقية

أصيب العشرات من أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس بالاختناق مساء الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقرية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في مختلف أنحاء القرية، كما أصابوا عددًا من سيارات الأهالي بأضرار، بعد إطلاق قنابل الصوت والغاز تجاهها مباشرة خلال تحركها داخل القرية، فيما منع جنود الاحتلال الدخول والخروج من وإلى القرية لأكثر من ثلاث ساعات، ونصبوا حاجزين على مدخليها الشرقي والشمالي، مع إطلاق قنابل الإنارة في أجواء القرية.