Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اللبن الشرقية

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اللبن الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصيب العشرات من أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس بالاختناق مساء الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في مختلف أنحاء القرية، كما أصابوا عددًا من سيارات الأهالي بأضرار، بعد إطلاق قنابل الصوت والغاز تجاهها مباشرة خلال تحركها داخل القرية، فيما منع جنود الاحتلال الدخول والخروج من وإلى القرية لأكثر من ثلاث ساعات، ونصبوا حاجزين على مدخليها الشرقي والشمالي، مع إطلاق قنابل الإنارة في أجواء القرية.

قد يهمّك أيضاً
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددًا من بلدات ومدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددًا من بلدات ومدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يسلّم جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يسلّم جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد