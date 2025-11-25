Icon

إطلاق الحملة الوطنية للمحميات الملكية والجهات البيئية “الحمى طبعنا” Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع نظيره البحريني Icon برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية Icon الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا Icon رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند Icon تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية Icon بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين Icon الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي Icon نجاح زراعة الكركم في تبوك Icon التجارة تُشهِّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز الالتزام البيئي

إطلاق الحملة الوطنية للمحميات الملكية والجهات البيئية “الحمى طبعنا”

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٩ مساءً
إطلاق الحملة الوطنية للمحميات الملكية والجهات البيئية “الحمى طبعنا”
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الجهات البيئية والأمنية اليوم الحملة الوطنية “الحمى طبعنا”، لترسّخ مفهوم الحمى بوصفه أحد أقدم النظم البيئية وأكثرها فاعلية، وأعيد تقديمه اليوم برؤية حديثة تتكامل مع مستهدفات الحماية البيئية والتنمية المستدامة، في خطوة تعكس حضور المملكة الريادي في صون البيئة وتعزيز استدامة مواردها الطبيعية.

وتأتي الحملة بالشراكة بين المحميات الملكية والقوات الخاصة للأمن البيئي وعدد من الجهات البيئية، بهدف رفع مستوى الوعي بالأنماط البيئية والسلوكيات السليمة في المناطق الطبيعية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة، والتصدي للمخالفات التي تُعد من أبرز مصادر التدهور البيئي، وفي مقدمتها: الصيد الجائر، والاحتطاب، وإشعال النار خارج المواقع المخصصة، وقطع السياجات، وتجاوز المسارات.

وأكدت الجهات المشاركة أن الحمى ليس تقييدًا لحركة الزوار بل إجراء تنظيمي يهدف إلى حفظ الموارد الطبيعية وضمان استدامة المواقع البيئية، مشددة على أن اللوائح البيئية ستُطبّق دون تهاون، وأن المخالفات الجسيمة تُعد انتهاكات موجبة للعقوبة والإحالة للجهات المختصة، وتصل غراماتها إلى ملايين الريالات في حال تكرارها، بما يضمن حماية الثروات الطبيعية ومنع أي تجاوز يخل بمسارات الحماية البيئية.

وتجسّد حملة “الحمى طبعنا” ترجمة عملية لمفهوم الحمى بوصفه إطارًا منظّمًا لإدارة المناطق الطبيعية وضبط استخدامها، بما يحد من الممارسات السلبية ويعزز الامتثال للأنظمة البيئية المعتمدة، فالحمى ثقافة التزام وانضباط قبل أن تكون حملة توعوية، وأداة تنظيم تُعيد صياغة السلوك البيئي وفق قواعد واضحة تحمي الموارد الطبيعية وتمنع التجاوزات، بما يجعل حماية البيئة ممارسة مستمرة لا ترتبط بزمان أو ظرف.

وبذلك ترسّخ حملة “الحمى طبعنا” حضور الحمى كأحد أدوات الحماية البيئية الحديثة، وتحولها من مفهوم تاريخي إلى ممارسة منظّمة تُسهم في صون الموارد الطبيعية وتعزيز ثقافة الامتثال، بما يضمن استدامة المواقع البيئية ويعكس التزام الجهات المختصة بتطوير منظومات حماية تتوافق مع تطلعات التنمية والمحافظة على الثروات الطبيعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد