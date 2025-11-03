Icon

إطلاق خريطة تفاعلية موحدة لعرض مشاريع البنية التحتية في الرياض

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
إطلاق خريطة تفاعلية موحدة لعرض مشاريع البنية التحتية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

أطلق مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خريطة تفاعلية رقمية، تُمكّن من الاطلاع على تفاصيل مشاريع أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ورفع جودة تنفيذ المشاريع، وتحسين المشهد الحضري في العاصمة.

وتتيح الخريطة للمستخدمين تصفح معلومات تفصيلية، لأكثر من 285 ألف ترخيص لمشاريع البنية التحتية في المدينة ومحافظاتها، تشمل قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والطرق، حيث تعرض نوع المشروع، والجهة المنفذة، وتواريخ البدء والانتهاء ضمن تجربة رقمية متكاملة تعتمد على أنظمة المعلومات الجيومكانية (GIS) وتقنيات التحليل الذكي للبيانات.

خريطة تفاعلية موحدة

وأظهرت بيانات الخريطة أن مشاريع المياه والكهرباء، تُمثِّل أكثر من 70% من إجمالي تراخيص مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض؛ مما يؤكد حجم الجهود المبذولة في تنظيم عمليات إصدار التراخيص، وضمان التكامل في تنفيذها.

وتعكس الخريطة مستوى التكامل بين الجهات الخدمية، وتوفر قاعدة موحدة للبيانات تسهم في تقليل التعارضات الميدانية، وتحقيق أعلى درجات التنسيق في مراحل تنفيذ المشاريع، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويحافظ على النسيج الحضري للمدينة.

كما تتيح الخريطة خاصية “تقديم البلاغات”، التي تمكّن السكان من رصد الملاحظات والإسهام في تحسين المشهد الحضري من خلال رفع البلاغات مباشرة من الموقع الجغرافي داخل الخريطة، مما يسهم في سرعة المعالجة، ويُعزز دور المجتمع بصفته شريكًا فاعلًا في تطوير المدينة.

وتأتي هذه الخريطة ضمن سلسلة من المشاريع النوعية التي يتبناها مركز البنية التحتية بمنطقة الرياض؛ الهادفة إلى تطوير أدوات التخطيط والمتابعة، وتحقيق الاستدامة في مشاريع التنمية، ورفع جودة الحياة للسكان.

