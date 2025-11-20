إطلاق لائحة لتنظيم العمل في المهن عالية الخطورة

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لتصنيف وترخيص مزاولة هذه المهن، وضمان توفر المتطلبات الصحية والفنية والمعرفية والمهارية اللازمة للعاملين فيها، بما يسهم في الحد من إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز مستويات السلامة والصحة المهنية في سوق العمل.
وتسعى هذه اللائحة إلى تطوير بيئة العمل في المملكة، حيث تحدد مسؤوليات الجهات المعنية وأصحاب العمل والعاملين، وآليات التدريب والتأهيل والرقابة والمتابعة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة في المهن عالية الخطورة.
وتسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين في القطاعات العام والخاص وغير الربحي، سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي، دائمين أو متعاقدين، سعوديين أو غير سعوديين.
وتتضمن اللائحة إنشاء قواعد بيانات صحية شاملة تدعم متخذي القرار وتعزز الرقابة الوقائية، بما يسهم في تطوير بيئات العمل ورفع كفاءتها وجودتها.
ويواصل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية جهوده في رفع مكانة المملكة على مؤشرات السلامة والصحة المهنية عالميًا، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو بيئة عمل آمنة ومنافسة.
معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس #المجلس_الوطني_للسلامة_والصحة_المهنية، يُطلق #لائحة_تنظيم_العمل_في_المهن_ذات_المخاطر_العالية؛ لتنظيم وتصنيف وترخيص هذه المهن والارتقاء بسلامة العاملين في بيئات العمل.
His Excellency the Minister of Human Resources and Social… pic.twitter.com/NGeowJcQD6
— المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية (@SaudiNCOSH) November 20, 2025