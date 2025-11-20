إطلاق لائحة لتنظيم العمل في المهن عالية الخطورة

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لتصنيف وترخيص مزاولة هذه المهن، وضمان توفر المتطلبات الصحية والفنية والمعرفية والمهارية اللازمة للعاملين فيها، بما يسهم في الحد من إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز مستويات السلامة والصحة المهنية في سوق العمل.

وتسعى هذه اللائحة إلى تطوير بيئة العمل في المملكة، حيث تحدد مسؤوليات الجهات المعنية وأصحاب العمل والعاملين، وآليات التدريب والتأهيل والرقابة والمتابعة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة في المهن عالية الخطورة.

لائحة لتنظيم العمل في المهن عالية الخطورة

وتسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين في القطاعات العام والخاص وغير الربحي، سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي، دائمين أو متعاقدين، سعوديين أو غير سعوديين.

وتتضمن اللائحة إنشاء قواعد بيانات صحية شاملة تدعم متخذي القرار وتعزز الرقابة الوقائية، بما يسهم في تطوير بيئات العمل ورفع كفاءتها وجودتها.

ويواصل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية جهوده في رفع مكانة المملكة على مؤشرات السلامة والصحة المهنية عالميًا، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو بيئة عمل آمنة ومنافسة.