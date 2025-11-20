Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز السلامة والصحة المهنية

إطلاق لائحة لتنظيم العمل في المهن عالية الخطورة

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٢ مساءً
إطلاق لائحة لتنظيم العمل في المهن عالية الخطورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لتصنيف وترخيص مزاولة هذه المهن، وضمان توفر المتطلبات الصحية والفنية والمعرفية والمهارية اللازمة للعاملين فيها، بما يسهم في الحد من إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز مستويات السلامة والصحة المهنية في سوق العمل.

وتسعى هذه اللائحة إلى تطوير بيئة العمل في المملكة، حيث تحدد مسؤوليات الجهات المعنية وأصحاب العمل والعاملين، وآليات التدريب والتأهيل والرقابة والمتابعة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة في المهن عالية الخطورة.

قد يهمّك أيضاً
الموارد البشرية تُمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة

الموارد البشرية تُمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة

الموارد البشرية تحقق المركز الأول في مؤشر قياس التحول الرقمي

الموارد البشرية تحقق المركز الأول في مؤشر قياس التحول الرقمي

لائحة لتنظيم العمل في المهن عالية الخطورة

وتسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين في القطاعات العام والخاص وغير الربحي، سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي، دائمين أو متعاقدين، سعوديين أو غير سعوديين.

وتتضمن اللائحة إنشاء قواعد بيانات صحية شاملة تدعم متخذي القرار وتعزز الرقابة الوقائية، بما يسهم في تطوير بيئات العمل ورفع كفاءتها وجودتها.

ويواصل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية جهوده في رفع مكانة المملكة على مؤشرات السلامة والصحة المهنية عالميًا، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو بيئة عمل آمنة ومنافسة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد