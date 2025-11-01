إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69

أعلنت وزارة الداخلية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(69) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447هـ .

ويمكن الاطلاع على النتائج عبر منصة (أبشر- توظيف) من خلال الرابط التالي https://jobs.sa .