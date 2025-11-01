إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69 غش وكذب.. الذكاء الاصطناعي يكشف الوجه المظلم للبشرية المفتاح في الميكروويف.. ابتكار أم مخاطرة؟ حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت إنقاذ شابين علقت مركبتهما في الرمال بمحمية نفوذ العريق برعاية وزير الداخلية .. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحتفي بخريجي الدفعة 43 أكثر من 4.5 ملايين ريال مبيعات مزاد نادي الصقور 2025 في 18 ليلة درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ38 مئوية والسودة الأدنى
أعلنت وزارة الداخلية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(69) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447هـ .
ويمكن الاطلاع على النتائج عبر منصة (أبشر- توظيف) من خلال الرابط التالي https://jobs.sa .
