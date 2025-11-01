Icon

إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69 Icon غش وكذب.. الذكاء الاصطناعي يكشف الوجه المظلم للبشرية Icon المفتاح في الميكروويف.. ابتكار أم مخاطرة؟ Icon حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت Icon إنقاذ شابين علقت مركبتهما في الرمال بمحمية نفوذ العريق Icon برعاية وزير الداخلية .. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحتفي بخريجي الدفعة 43 Icon أكثر من 4.5 ملايين ريال مبيعات مزاد نادي الصقور 2025 في 18 ليلة Icon درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ38 مئوية والسودة الأدنى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٣ مساءً
إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(69) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447هـ .

ويمكن الاطلاع على النتائج عبر منصة (أبشر- توظيف) من خلال الرابط التالي https://jobs.sa .

قد يهمّك أيضاً
خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة

خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف...

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55
السعودية اليوم

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...

السعودية اليوم
خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
أخبار رئيسية

خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21...

أخبار رئيسية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة...

السعودية اليوم
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم...

السعودية اليوم