إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار

أصيب عسكريان أمريكيان، اليوم الأربعاء، في حادثة إطلاق نار قرب البيت الأبيض، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت “إيه.بي.سي نيوز” أنه تم إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض.

إغلاق البيت الأبيض

ونقلت “رويترز” عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلع على إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني. وأعلنت إغلاق البيت الأبيض.

من جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي “نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات”.

وفي وقت لاحق، قالت شرطة العاصمة واشنطن إنه تم احتجاز المشتبه به في إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني.