إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار

السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين واشنطن: ملتزمون باستخدام كل نفوذنا بشأن الأزمة في السودان أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية مصرع 5 أشخاص بانفجار مستودع شمال غربي سوريا سلمان للإغاثة يوزّع 882 سلة غذائية و882 كرتون تمر في لبنان خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني
أصيب عسكريان أمريكيان، اليوم الأربعاء، في حادثة إطلاق نار قرب البيت الأبيض، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وذكرت “إيه.بي.سي نيوز” أنه تم إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض.
ونقلت “رويترز” عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلع على إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني. وأعلنت إغلاق البيت الأبيض.
من جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي “نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات”.
وفي وقت لاحق، قالت شرطة العاصمة واشنطن إنه تم احتجاز المشتبه به في إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني.