إغلاق جزئي لطريق الجبيل الظهران يوم غدٍ الجمعة

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق جزئي لطريق الظهران الجبيل يوم غدٍ الجمعة، لبدء أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد وإعادة السفلتة لجسري تقاطع شارع الملك عبدالعزيز وتقاطع شارع البيروني بمحافظة القطيف.

وسيتم خلال فترة الأعمال استمرارية حركة المركبات جزئيًا على شارع الملك عبدالعزيز إلى شارع البيروني للمتجهين إلى مدينة الدمام.

وتأتي أعمال الصيانة في إطار خططها الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المحورية والجسور والأنفاق وتحسين البنية التحتية، وتحسين وسائل السلامة ورفع جودة الطرق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية وتقليل الحوادث.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية جميع مستخدمي الطريق إلى التعاون والتقيد بالإرشادات المرورية، واتباع اللوحات التوجيهية المؤقتة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي لتوفير طرق أكثر كفاءة وأمانًا وتخدم الجميع وتسهم في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة الشرقية.