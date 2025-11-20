Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إغلاق جزئي لطريق الجبيل الظهران يوم غدٍ الجمعة

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٣ مساءً
إغلاق جزئي لطريق الجبيل الظهران يوم غدٍ الجمعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق جزئي لطريق الظهران الجبيل يوم غدٍ الجمعة، لبدء أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد وإعادة السفلتة لجسري تقاطع شارع الملك عبدالعزيز وتقاطع شارع البيروني بمحافظة القطيف.

وسيتم خلال فترة الأعمال استمرارية حركة المركبات جزئيًا على شارع الملك عبدالعزيز إلى شارع البيروني للمتجهين إلى مدينة الدمام.

قد يهمّك أيضاً
تصادم 9 مركبات على طريق الجبيل – الظهران

تصادم 9 مركبات على طريق الجبيل – الظهران

وتأتي أعمال الصيانة في إطار خططها الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المحورية والجسور والأنفاق وتحسين البنية التحتية، وتحسين وسائل السلامة ورفع جودة الطرق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية وتقليل الحوادث.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية جميع مستخدمي الطريق إلى التعاون والتقيد بالإرشادات المرورية، واتباع اللوحات التوجيهية المؤقتة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي لتوفير طرق أكثر كفاءة وأمانًا وتخدم الجميع وتسهم في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد