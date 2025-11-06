إغلاق مؤقت لمطار هانوفر الألماني

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
شهد مطار هانوفر الألماني مساء الأربعاء اضطرابًا مؤقتًا في حركة الطيران، بعد رصد طائرة مسيّرة (درون) تحلق بالقرب من محيط المطار، ما دفع السلطات إلى إيقاف الرحلات الجوية احترازيًا لمدة 45 دقيقة حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الألمانية أن إدارة المطار قررت تعليق العمليات الجوية من الساعة العاشرة وحتى العاشرة وخمسٍ وأربعين دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي، عقب بلاغٍ من أحد الطيارين أفاد برؤيته طائرة مسيّرة أثناء اقترابه من مدرج الهبوط.
ووفقًا للنتائج الأولية، فقد تم رصد الطائرة المسيّرة وهي تحلّق فوق منطقة صناعية مجاورة للمطار، في وقتٍ سارعت فيه فرق الأمن الجوي إلى تمشيط المنطقة لتحديد مصدرها والتأكد من عدم وجود تهديد أمني.
وأدى الحادث إلى تحويل مسار ثلاث طائرات كانت على وشك الهبوط في هانوفر إلى مطارات قريبة، فيما استأنف المطار عملياته تدريجيًا لاحقًا، حيث سُمح للطائرات بالإقلاع والهبوط بعد إزالة الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، رغم تسجيل بعض التأخيرات في المواعيد.