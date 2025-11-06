Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد رصد طائرة مسيّرة

إغلاق مؤقت لمطار هانوفر الألماني

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
إغلاق مؤقت لمطار هانوفر الألماني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهد مطار هانوفر الألماني مساء الأربعاء اضطرابًا مؤقتًا في حركة الطيران، بعد رصد طائرة مسيّرة (درون) تحلق بالقرب من محيط المطار، ما دفع السلطات إلى إيقاف الرحلات الجوية احترازيًا لمدة 45 دقيقة حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات.

تعليق العمليات الجوية

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الألمانية أن إدارة المطار قررت تعليق العمليات الجوية من الساعة العاشرة وحتى العاشرة وخمسٍ وأربعين دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي، عقب بلاغٍ من أحد الطيارين أفاد برؤيته طائرة مسيّرة أثناء اقترابه من مدرج الهبوط.

قد يهمّك أيضاً
رجل يقتحم مطار هانوفر الألماني بسيارته

رجل يقتحم مطار هانوفر الألماني بسيارته

ووفقًا للنتائج الأولية، فقد تم رصد الطائرة المسيّرة وهي تحلّق فوق منطقة صناعية مجاورة للمطار، في وقتٍ سارعت فيه فرق الأمن الجوي إلى تمشيط المنطقة لتحديد مصدرها والتأكد من عدم وجود تهديد أمني.

وأدى الحادث إلى تحويل مسار ثلاث طائرات كانت على وشك الهبوط في هانوفر إلى مطارات قريبة، فيما استأنف المطار عملياته تدريجيًا لاحقًا، حيث سُمح للطائرات بالإقلاع والهبوط بعد إزالة الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، رغم تسجيل بعض التأخيرات في المواعيد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد