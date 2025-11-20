إغلاق منشأة صحية مخالفة بالرياض

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، اليوم الخميس، إغلاق منشأةً صحيةً مخالفة في مدينة الرياض، حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أن إغلاق المنشأة يأتي ضمن جهود المركز الرقابية لضمان التزام الممارسين والمنشآت بالضوابط المعتمدة، وحماية صحة المجتمع.