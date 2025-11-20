إغلاق منشأة صحية مخالفة بالرياض

أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، اليوم الخميس، إغلاق منشأةً صحيةً مخالفة في مدينة الرياض، حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أن إغلاق المنشأة يأتي ضمن جهود المركز الرقابية لضمان التزام الممارسين والمنشآت بالضوابط المعتمدة، وحماية صحة المجتمع.