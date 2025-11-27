إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة 6046 إجراءً ميدانيًا ورقابيًا، ضمن أعمال حملتها الميدانية الشاملة “مكة تصحح”، خلال الفترة من 8 حتى 25 نوفمبر 2025م، لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الانضباط في مختلف مواقع العمل.

وتأتي هذه الجولات ضمن خططها المستمرة للرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية، ورفع مستوى الامتثال، والحد من المخالفات التي تُخلّ بالأنظمة أو تهدد السلامة العامة.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 783 ورشة مخالفة، وإغلاق 530 مستودعًا غير نظامي، إضافةً إلى زيارة 1544 مطعمًا للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وزيارة 1411 محل تموينات، و1203 محال فود ترك، كما شملت إصدار 232 إشعارًا لمعالجة أو إزالة الملاحظات المرصودة، ومتابعة 343 بسطة في أسواق النفع العام.

وأكدت الأمانة أن أعمال “مكة تُصحّح” ستستمر بجدول ميداني مُكثّف يشمل جميع الأحياء والأسواق ومواقع العمل، لضمان بيئة تشغيلية آمنة ومنظّمة، وتحقيق أعلى معايير جودة الحياة في العاصمة المقدسة.