Icon

إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة Icon ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف Icon 329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025 Icon منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا Icon الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع Icon الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي Icon حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير Icon هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات Icon الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال الفترة من 8 حتى 25 نوفمبر 2025م

إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٥ مساءً
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة 6046 إجراءً ميدانيًا ورقابيًا، ضمن أعمال حملتها الميدانية الشاملة “مكة تصحح”، خلال الفترة من 8 حتى 25 نوفمبر 2025م، لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الانضباط في مختلف مواقع العمل.

وتأتي هذه الجولات ضمن خططها المستمرة للرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية، ورفع مستوى الامتثال، والحد من المخالفات التي تُخلّ بالأنظمة أو تهدد السلامة العامة.

قد يهمّك أيضاً
أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية

أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 332 موقعًا مخالفًا

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 332 موقعًا مخالفًا

وأسفرت الحملة عن إغلاق 783 ورشة مخالفة، وإغلاق 530 مستودعًا غير نظامي، إضافةً إلى زيارة 1544 مطعمًا للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وزيارة 1411 محل تموينات، و1203 محال فود ترك، كما شملت إصدار 232 إشعارًا لمعالجة أو إزالة الملاحظات المرصودة، ومتابعة 343 بسطة في أسواق النفع العام.

وأكدت الأمانة أن أعمال “مكة تُصحّح” ستستمر بجدول ميداني مُكثّف يشمل جميع الأحياء والأسواق ومواقع العمل، لضمان بيئة تشغيلية آمنة ومنظّمة، وتحقيق أعلى معايير جودة الحياة في العاصمة المقدسة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية
السعودية اليوم

أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات...

السعودية اليوم